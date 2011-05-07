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Baba vurdu, oğlu da kovanları topladı!

Meyhanede tartıştığı arkadaşının evini basıp eşini ve üç kızını öldürdüğü ileri sürülen Cuma Ayhan, halen kayıp.

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Meyhanede tartıştığı arkadaşının evini basıp eşini ve üç kızını öldürdüğü ileri sürülen Cuma Ayhan, halen kayıp. Katliam evinden kovanları toplayan oğlu ve arkadaşı yakalanırken, boş kovanlar da Ayhan’ın evinden çıktı. 

Gaziantep’te Gül Aksoy (34) ile çocukları Melisa (14), ikizleri Melike ve Kader’i (8) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Cuma Ayhan’ın (49) aranmasına devam edilirken; katliam sırasında yan odada bulunan oğlu Sefer Ayhan’ın (20) boş kovanları topladığı, arkadaşı Cesur Bulut’un (22) ise gözcülük yaptığı öne sürüldü.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Evi cephanelik gibi

Cuma Ayhan’ın evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, cinayetlerde kullanılan tabanca ve 1 bıçağın yanı sıra, bir kahve fincanının içinde cinayette kullanılan mermilere ait 8 boş kovan bulundu. Firari Cuma Ayhan’ın olay günü arkadaşı Adem Aksoy ile yemek yiyip alkol aldığı sırada kavga çıktığı, kavga sırasında Aksoy’un Cuma Ayhan’ın kafasına yemek tabağı ile vurduğu; şüphelinin de bunu kabullenemediği için katliamı yaptığı ileri sürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan Ayhan ve Bulut, Adliye’ye sevk edildi. Gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusu üzerine Cesur Bulut, “Ben suçsuzum, ne pişmanlığı?” dedi.


Büyük abla şans eseri kurtuldu

Ölen ikizlerin Mersin’deki dedelerinin yanından birkaç gün önce evlerine geri döndüğü, 17 yaşındaki ablaları Gizem Aksoy’un teyzesinin evinde olduğu için kurtulduğu öğrenildi. Cenazeler, Gül Aksoy’un memleketi olan Mersin’e götürüldü.



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