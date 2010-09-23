-BABA VE KIZI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Altındağ'da meydana gelen kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan baba ile kızı hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Ceylan Sokak'ta iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak üzere evinden çıkan Erol Kartal (43) ile 12 yaşındaki kızı Cansu Kartal, kavga sırasında bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan baba ile kızı Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen baba ve kız kurtarılamadı. Yetkililer, kavga edenlerin Erol Kartal'ın kiracıları olduğunu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan kişilerin Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandıkları kaydedildi.