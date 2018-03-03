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Baba ve oğlu 2 saat arayla öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi

03 Mart 2018 02:22

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (55) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü.
Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, bugün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu Erhan Özkan, evde cenaze işlemleri yapılırken saat 17.00 sıralarında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ahmet ve Erhan Özkan’ın cenazeleri sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri, işlemlerin ardından yarın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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