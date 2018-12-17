Baba ve kızı muhtarlık için yarışacak

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Mustafa Özen ile kızı Dilek Toprak, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 ayrı mahalleden muhtar adayı oldu. Karacabey’in ilk kadın muhtarı olmayı hedefleyen Dilek Toprak, \"Kadın elinin değdiği yerler güzelleşiyor. Muhtar olursam mahallem çok daha güzel olacak\" dedi.

31 Mart\'taki seçimlerde Mustafa Özen ve kızı Dilek Toprak, ikametlerinin bulunduğu Karacabey’in Tabaklar ile Tavşanlı Mahalleleri\'nden muhtar adayı oldu. 5 yıldır Tabaklar Mahallesi’nde yaşayan ve Karacabey Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’nden emekli olan Mustafa Özen, \"Göreve gelirsem mahallemde büyük değişim yaşanacak. Mahallem bugüne kadar almadığı hizmetleri alacak. Büyük bir değişim olacak mahallemde\" diye konuştu.

Tavşanlı Mahallesi\'nde oturan ve bu mahalleden muhtar adayı olan Dilek Toprak da ilçenin ilk kadın muhtarı olmayı hedeflediğini, kadın elinin değdiği yerlerin güzelleştiğini söyleyerek, \"Muhtarlık seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanıp, ilçemizin ilk kadın muhtarı olmayı hedefliyorum. Kadın elinin değdiği yerler güzelleşiyor. Kazanacağıma inancım tam\" dedi.



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