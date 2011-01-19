-BABA VE İKİ KIZININ ÖLDÜRÜLMESİNDE 4 GÖZALTI GÜZELYURT (A.A) - 19.01.2011 - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde baba ve iki kızının öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 8 ve 16 yaşlarındaki iki kızıyla Güzelyurt'un Ihlara beldesinde öldürülen İsmail Bellikli'nin (42) yaklaşık bir hafta önce Ihlara beldesinde alacak verecek meselesinden iki kişiyle tartıştığı öğrenildi. Aksaray ve Güzelyurt jandarma komutanlıkları ekipleri, İsmail Bellikli ile tartıştığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Ailenin yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada, öldürülen Atatürk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Çiğdem Bellikli'nin (8) arkadaşları, sırasına ''Seni unutmayacağız'' yazılı çiçek bıraktı. Güzelyurt Devlet Hastanesinde otopsi yapılan İsmail Bellikli ile kızları Alime (16) ve Çiğdem'in cenazeleri, Ihlara'ya getirildi. İsmail Bellikli ile kızı Alime, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesindeki evlerinde dün akşam av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Çiğdem Bellikli'nin cesedi, vadideki kayalıklardan atılmış halde bulunmuştu.