-BABA VE İKİ KIZI ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU AKSARAY(A.A)- 19.01.2011 - Aksaray'da bir baba ve iki kızı öldürülmüş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bellikli (42), Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesindeki evinde kızı Alime B (16) ile birlikte av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu öldürüldü. Kızı Çiğdem B (8) ise vadideki kayalıklardan aşağı atılması sonucu ölü olarak bulundu. Anne Neziha Bellikli'nin ailenin diğer kızı İmren B ile komşularına taziye ziyaretine gittikleri, anne Neziha Bellikli'nin eve geldiğinde kocasının ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştığını anlattığı öğrenildi. Olayı güvenlik güçlerine bildiren anne Bellikli'nin, kızlarından Çiğdem B'nin de kayıp olduğunu söylemesi üzerine jandarma ve vatandaşlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Küçük kızın cansız bedeni Ihlara Vadisi'nin başlangıcındaki kayalıklardan aşağı atılmış olarak bulundu. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili kişi ya da kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.