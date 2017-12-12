T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi’nde, tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan 24 yaşındaki Burak T

12 Aralık 2017 02:14

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi’nde, tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan 24 yaşındaki Burak T. hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında  Egemenlik Mahallesi 6119 sokak\'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Ayakkabı işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Nimet T., oğlu Burak T. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak T. babasına bıçakla saldırdı. Nimet T. ise üzerinde bulunan ruhsatlı tabancası ile oğluna 2 el ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Burak T., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Burak T.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, oğlunu vurduğunu belirlediği Nimet T.’yi kısa sürede yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Nilet T.’nin ifadesinde, oğlu Burak T.\'nin 10-12 yıldır çalışmadığını, sürekli kendisinden para istediğini ve bunun dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, bıçakla saldırdığı için kendisini korumak üzere vurduğunu söylediği öğrenildi.
Burak T.\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYDHA İZMİR BornovaBurakOlayMahallesiAyakkabıNimetVücudununSilahPolisNiletAdli Tıp Kurumu MorgunaPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24