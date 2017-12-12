Baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi’nde, tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan 24 yaşındaki Burak T. hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6119 sokak\'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Ayakkabı işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Nimet T., oğlu Burak T. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak T. babasına bıçakla saldırdı. Nimet T. ise üzerinde bulunan ruhsatlı tabancası ile oğluna 2 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Burak T., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Burak T.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, oğlunu vurduğunu belirlediği Nimet T.’yi kısa sürede yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Nilet T.’nin ifadesinde, oğlu Burak T.\'nin 10-12 yıldır çalışmadığını, sürekli kendisinden para istediğini ve bunun dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, bıçakla saldırdığı için kendisini korumak üzere vurduğunu söylediği öğrenildi.

Burak T.\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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