Baba Servet Gündüz'ü AİHM'nin kararı rahatlattı

T24 - 2003'te Çukurca'da mayına basarak hayatını kaybeden oğluna önce şehit dendi sonra da intihar ettiği söylendi. Maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle AİHM'e giden aile davayı kazandı ve artık 'gönülleri rahat'.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2003 yılında, önce mayına basarak yaşamını yitirdiği, sonra da intihar ettiği söylenerek şehitlik unvanının geri alındığı belirtilen İbrahim Serkan Gündüz için AİHM'e başvuran baba Servet Gündüz, mahkemenin Türkiye'yi 24 bin Euro para cezasına çarptırdığını bildirdi.



Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan baba Servet Gündüz, oğlu İbrahim Serkan Gündüz'ün askerlik görevini yaptığı Çukurca'da 7 Temmuz 2003 tarihinde mayına basarak yaşamını yitirdiğini hatırlattı.



Gündüz, oğlunun cenazesinin Yalova Şehitliği'ne defnedildiğini belirterek, ''Oğlum için önce şehitlik belgesi verildi. Ancak daha sonra şüpheli ölüm itirazları üzerine kayıtlara 'şehit değil, intihar' olarak geçti'' dedi.



Oğlunun şehitlik unvanının geri alınması nedeniyle, maddi ve manevi kayıpları olduğu gerekçesiyle konuyu 2005 yılında AİHM'e taşıdıklarını kaydeden Gündüz, ''Ben haklarımızın alınmasını istedim. Onu kabul etmediler ben de mecburiyet karşısında AİHM'e başvurdum.



Askeriyeden arandığımda oğlumun şehit olduğunu söylediler. Oğlum şehit olarak Yalova'ya getirildi. Askeri törenle de cenazesini kaldırdık. 130 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtık. Bu kabul edilmedi ve oğlumun şehit olmadığını, intihar ettiğini söylediler.



Oğlumun hak ettiği şekilde resmen şehit sayılması için AİHM'e başvurduk. Mahkeme, Türkiye'yi 24 bin Euro tazminat ve 2 bin 503 Euro mahkeme masraflarını ödemesi yönünde karar verdi.



Bizim üzüntümüzün parayla telafi olması mümkün değil. İmkan, ihtimal yok. Türkiye'yi de bağışlasalar ben çocuğumu hiçbir şeye değişmem. Ama kader, acılarımızı içimize gömdük. Acılarımızla biz taptaze yaşıyoruz. Vatan sağ olsun. Oğlum rüyalarıma giriyordu, artık gönlüm rahat'' şeklinde konuştu.





