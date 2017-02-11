Baba şehit olan oğlunu anlattı: Olmayan çocuğuna oyuncak alıyordu

3 aylık evli oğlunun El Bâb'da şehit olduğu haberini aldığı andaki yüz ifadesiyle zihinlerde yer edinen Mehmet Kılıç, şehit olmadan 3 gün önce oğlunu uğurladığını belirterek "Şakayla, 'Gökhan torun sahibi olacak mıyım?' derdim ve gülerdi. Şimdiden oyuncak almaya başlamıştı. Daha olmayan çocuğu için oyuncak alıyordu" dedi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, baba Mehmet Kılıç, 8 Şubat'ta yaşanan çatışmada şehit olan oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Gökhan Kılıç, 8 Şubat'ta 4 arkadaşıyla birlikte El Bâb'da şehit düşmüştü. Fırat Kalkanı operasyonunda şimdiye kadar 64 asker şehit oldu.

"Gülerek, koşarak gitti"

Şehit düşmeden 3 gün önce oğlunu kendisinin yolcu ettiğini anlatan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Helalleşip ayrıldık. Oğlum severek gitti. Gülerek, koşarak gitti vatan için. Ben KOAH hastasıyım. Ben 'dayanamam' diye oraya gittiğini bana söylememiş. Bir tek hanımı biliyormuş, hanımı da internetten öğrenmiş. Oğlum görevini severek yapıyordu, severek gitti ve severek de şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. Vatan sağ olsun, bayrak var olsun, Allah devletimize zeval vermesin."

"Baba oğul gibi değil, kardeş gibiydik"

Gözyaşı döken acılı baba Kılıç, oğlunun yaklaşık 3 ay önce hayatını Hasret Kılıç'la birleştirdiğini ve çok mutlu olduğu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Oğlum Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de terör operasyonuna katılmıştı. Allah orada şehit etmedi, burada şehit oldu. Yeni evliydi. Şakayla, 'Gökhan torun sahibi olacak mıyım?' derdim ve gülerdi. Şimdiden oyuncak almaya başlamıştı. Daha olmayan çocuğu için oyuncak alıyordu. Ağabeyinin bir çocuğu vardı, ona özenerek istiyordu. Bir baba-oğul gibi değil, kardeş gibiydik."

Şehit Kılıç'ın uzman çavuş olmadan önce kentteki bir camide müezzinlik yaptığını anlatan Kılıç, "Arkadaşları ona 'hoca' diyordu. O beni hiç incitmedi, makanı cennet olsun." dedi.

"Oğlu olursa Şehit Kaymakam Safitürk'ün adını koyacaktı"

Kılıç'ın ağabeyi Ahmet Kılıç da kardeşinin asker olduktan sonra işini çok fazla sahiplendiğini dile getirdi. Kardeşinin Sur'da, Tatvan'da, Lice'de, Nusaybin'de yürütülen operasyonlara katıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yakın arkadaşlarından gazi ve şehitler olmuştu. 'Korkmuyor musun?' dediğimiz zaman, 'Ağabey bu vatan görevi, başka bir şeye benzemiyor' demişti. Ayağından rahatsızlanmıştı ve 10 gün rapor almıştı. Arkadaşlarının operasyona gideceğini bildiği için, raporlu olmasına rağmen ikinci gün 'Arkadaşlarımı yalnız bırakmam' demişti ve göreve gitmişti. Oğlu olsun istiyordu, hatta 'Oğlu olursa ismini 'Muhammet Fatih koyacağım' diyordu. Vatan sağ olsun."

Kılıç, kardeşinin Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lılarca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e çok üzüldüğünü belirterek "Oğlu olsun istiyordu, hatta 'Oğlu olursa ismini 'Muhammet Fatih koyacağım' diyordu" ifadesini kullandı.