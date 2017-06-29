‘Baba şefkati’ diyerek öğrencilere cinsel istismarda bulunan müdüre 96 yıl hapis cezası

Bolu’da Seben Çok Programlı Lisesi Müdürü 58 yaşındaki Metin S., 10 kız öğreciyi 'baba şefkati' diyerek cinsel istismarda bulundu. Müdürün istismar görüntüleri kendinden önceki müdürün odaya yerleştirdiği kamerayla ortaya çıktı.

‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla yedi aydır tutuklu yargılanan müdür, bugün Bolu’da hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonucunda lise müdürüne 96 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Odasında 10 öğrenciyi istismar ettiği belirtilen ve öğrencilere ‘Seni seviyorum’ yazılı kupa bardak dahil hediyeler veren müdür şikâyet üzerine geçen yıl aralıkta gözaltına alındı.

Müdürün istismarının, kendisinden önceki müdürün odaya yerleştirdiği kamerayla da görüntülendiği belirlendi. Metin S.’nin de kameradan haberi olmadığı ortaya çıktı.

‘Baba şefkati’ dedi

Hakkındaki suçlamaları reddeden müdür, 39 yıllık eğitimci olduğunu, çocuklara ‘baba şefkati’yle yaklaştığını ileri sürdü. Müdür, beş öğrenciye ‘sarkıntılık’tan ayrı ayrı altı yıl üç ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İ.A. adlı öğrenciye ‘cinsel istismar’dan 17 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan müdür, diğer dört öğrenciye de ‘cinsel taciz’den ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezasıyla birlikte toplam 96 yıl 10 ay hapis cezası aldı.