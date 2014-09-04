Baba Sarısülük: Asıl cinayet mahkemenin bu kararı vermesi

Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük, oğlunu öldüren polis Ahmet Şahbaz’a verilen cezaya değil, cezayı veren mahkemeye isyan etti. ‘Ben polise verilen cezaya takılmadım. Ben asıl bu kararı veren mahkemelere takıldım. Asıl cinayet budur’ dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün yıllardır Çorum’un Sungurlu ilçesinde derme çatma bir evde tek başına yaşayan babası Muzaffer Sarısülük oğlunu vuran polise ceza veren mahkemeyi eleştirdi.

Oğlu Ethem’i ‘Gözlerinde keramet olan bir çocuktu’ diye anlatan baba Sarısülük, oğlunu vuran polisten çok cezayı veren mahkemeye kızıyor. ‘Muzaffer’i öldüremediler, oğlunu öldürdüler. Hayatım zaten zindandı. Ethem öldürüldükten sonra hayatım söndü’ diye konuşan baba Muzaffer Sarısülük, mahkeme kararını bugün öğrenmiş. Televizyon ve radyo dinleyemediğini kaybeden baba Sarısülük, “Oğlumu vuran polise verilen cezayı bugün aldığım gazetelerden öğrendim. Ben Ankara’ya gitmiyorum. Ailemin de mahkemelerde bu kadar sürünmelerini istemiyordum. ‘Kim ne yaparsa yapsın karar değişmez’ diyordum. Öyle de oldu” dedi.

‘Sabah gazeteleri okudum ve ızdırap içindeyim. Ethem bana yıllar önce ‘Baba deli hastanesi hapishaneden kötüdür’ demişti. O geldi aklıma. Doktor bana deli raporu verdi diye hayatım boyu deli yaşayamam’ diye konuşan baba Muzaffer Sarısülük, bu acıya da boyun eğdiklerini söyledi.

55 yaşında olan Muzaffer Sarısülük, uzun süre öğretmenlik yaptıktan ve siyasi nedenlerle ilden ile sürüldükten sonra ruh sağlığını yitirdi. 5 çocuk babası olan Sarısülük, yıllardır Çorum’un Sungurlu ilçesinde topladığı kağıt atıklarından para kazanıp tek başına bir yaşam sürüyor.