Baba Sahne'ye yıldırım düştü!

İstanbul’daki şiddetli yağmur sırasında Kadıköy’deki Baba Sahne’nin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluştu.

İstanbul’daki sağanak yağmur sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak'ta bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Şevket Çoruh'un tiyatrosu olan Baba Sahne’nin de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım binada hasara yol açtı.

Sokağın boş olmasından dolayı binadan kopan parçaların kimseye isabet etmedi.

Şevket Çoruh, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenizde varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği için de vardır. Yıdırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez... #tiyatromuzyaşasın"