Baba Şaban Vatan ses kaydı yayımladı; “Rabia Naz’ın mezarına yıkım kararı” iddiası

Giresun'un Ören ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Eren'in şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın mezarının da aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı alındığı iddia edildi. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın görüştüğü Fen İşleri Dairesi yetkilisi, yıkım kararının Belediye Başkanı Eren tarafından alındığını ve işaretlemeyi bizzat kendisinin yaptığını söyledi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan baba Vatan, "Daha önceki belediye yönetimi, 4 yıl önce alınan meclis kararı iptali olmasına rağmen alınan bu karar vicdansızlık" dedi.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy da sosyal medya hesabından, "Giresun Ören Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren Rabia Naz’ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış. Rabia Naz’ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor. Bu karardan acilen vazgeçilmeli" açıklaması yaptı.

Ses kaydından bir kişinin "Bir önceki dönem belediye meclisi karar almıştı. İşareti bizzat belediye başkanı vurdu" dediği duyuluyor.