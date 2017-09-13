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Baba- oğula tarla yolunda ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-  DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde, motosikletle tarlaya giden 55 yaşındaki Yunus Eker ile oğlu 35 yaşındaki Hasan Eker'in önü, husumetli oldukları 2 kardeş tarafından kesildi

13 Eylül 2017 16:37

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-  DENİZLİ\'nin Çal İlçesi\'nde, motosikletle tarlaya giden 55 yaşındaki Yunus Eker ile oğlu 35 yaşındaki Hasan Eker\'in önü, husumetli oldukları 2 kardeş tarafından kesildi. Tartışmanın ardından av tüfeğiyle açılan ateşle, baba Yunus Eker boynundan vurularak öldü, oğlu Hasan Eker ise yaralandı.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Akkent Mahallesi Bekilli yolunda meydana geldi. Motosikletle tarlaya giden Yunus Eker ile oğlu Hasan Eker\'in yolu önceden husumetli olduğu iddia edilen Kenan Yılmaz ve kardeşi Ali Rıza Yılmaz tarafından kesildi. İki grup sözlü tartışmaya ardından sopalı ve taşlı kavga etti. İddiaya göre Kenan Yılmaz, elindeki av tüfeğiyle baba- oğula ateş etti. Boynundan yaralanan Yunus Eker öldü. Yaralanan Hasan Eker ise ambulansla Çal Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yunus Eker\'in cesedi morga kaldırıldı. Kaçan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Öldürülen Yunus Eker\'in, hayvan hırsızlığı iddiasıyla Kenan Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, husumetin bu nedenle başladığı öne sürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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