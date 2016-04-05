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Baba oğul yazlık evlerinde ölü bulundu

Sapanca Cumhuriyet Savcısı, olayın gerçekleştirildiği yazlık ev ve araçta incelemelerde bulundu

05 Nisan 2016 10:58

İstanbul’da yaşayan bir adam ve oğlu, Sapanca ilçesindeki yazlık evlerinde öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da taksicilik yapan Hannar Başak ile oğlu Çetin Başak, hafta sonu akrabalarıyla birlikte Sapanca'nın Fevziye Köyü yakınlarındaki yazlığına geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, akrabalarının İstanbul’a dönmesinin ardından yazlık evde kalmayı sürdüren baba ile oğluna ulaşamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Belirtilen eve giden muhtar, kapıyı açan olmayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler yazlık evin kapısını kırarak içeri girince, baba ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba ve oğlun öldüğünü belirledi.

Sapanca Cumhuriyet Savcısı, olayın gerçekleştirildiği yazlık ev ve araçta incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, baba oğlun silahla öldürüldükten sonra darp edildiği anlaşıldı.

İstanbul’dan Sapanca’ya gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, baba ile oğlun cansız bedeni Adli Tıp’a gönderildi.

 

 

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