Baba-oğul Münevver'i canlıyken kestiler

Savcılık iddianamesine göre, Cem Garipoğlu cinayeti planlayarak babası ile birlikte işledi. Cem'in testereyi, Münevver'le buluşmadan önce satın aldığı belirlendi. Cem'e 24 yıl, babasına müebbet hapis istendi.



Etiler'de 3 Mart 2009'da başı testereyle kesildikten sonra cesedi çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Cinayetin 'eziyet çektirerek, canavarca bir hisle' işlendiği belirtilen iddianamede zanlı Cem Garipoğlu'nun testereyi cinayetten birkaç saat önce satın alarak eve bıraktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet savcıları Faruk Erşen Yılmaz ve Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun cinayeti Cem ile birlikte işlediği ifade edildi. Cezaevindeki babanın bugüne kadar sadece oğluna yardımcı olduğu sanılıyordu.



İddianamede şüpheli Cem'in ticari taksi ile Münevver'in okuluna gittiği ve çıkışta buluştukları belirtilerek okulun çıkış kapısında bulunan kamera kayıtlarına göre saat 14:09 sıralarında okul bahçesinde dışında buluştukları, ardından yoldan çevirdikleri bir ticari taksiye binerek Cem'in ikametinin bulunduğu yere gittikleri bilgisi yer aldı.



Çitten atlayıp girmiş



İddianamede kamera kayıtlarına göre saat 15:15'de şüpheli Cem ile maktulün villaya girdiği, Cem'in Münevver'i evin bahçe kapısının dışında bırakarak, villanın etrafını dolaşarak ve bahçe çitinden atlayarak ön dış kapısına doğru gittiği ve evin kapısını açarak tek başına içeriye girdiği, evin alt katına inerek bahçe kapısını açtığı, maktulü içeri aldığı ayrıntısına yer verildi.



Suç ve cezalar



- Baba Nida Garipoğlu: Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.



- Cem Garipoğlu: Aynı suçtan (Cinayet tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası.



- Anne Tülay Makbule Garipoğlu: Suç delillerini yok etmek, gizlemek, değiştirmek ve yardım etmek suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis.



- Amca Hayyam Garipoğlu: Suçluyu kayırmaktan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası.



Baba-oğul canlıyken kesitler



İddİanamede yer alan ve Cem Garipoğlu'nun MSN görüşmelerinin bulunduğu klasörde, 'Cem'in Münevver Karabulut'u saat kaçta alacağı, kaçta eve varacakları, kaçta evden geri çıkacaklarına dair ayrıntılı bilgiler verdiği, böylece işleyeceği cinayete ilişkin önceden plan yaptığının adeta haberini verdiği, ancak ilk planlanan buluşma tarihi olan 28 Şubat 2009 tarihinde şüpheli Cem ile maktulün buluşamadıkları' bilgisi yer aldı.



C inayet günü herkes evden çıkmış



İddianamede baba Nida Garipoğlu'nun cinayet günü elinde bavulla bir yere gidiyormuş görüntüsü verdiği ifade edildi. İddianamede kamera kayıtları ve şüpheli beyanlarına dayanarak 'Erken saatlerde Sakine Garipoğlu'nun okula gitmek için evden ayrıldığı, şüpheli Mehmet Nida Garipoğlu'nun saat 10:19 civarında elinde bir bavul ile adeta bir yere gidecekmiş ya da yolculuk yapacakmış görüntüsü ile evden ayrıldığı, saat 11.00 civarında ise şüpheli Tülay Makbule ve küçük kızı Saadet'in evden ayrıldıkları' bilgisi dikkat çekti.



'Tasarlayarak çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan müebbet hapis istenen baba Garipoğlu ile 24 yıla kadar hapsi istenen Cem Garipoğlu'nun cinayeti birlikte işledikleri öne sürüldü. İddianameye göre, kamera görüntüleri ve telefon sinyallerine dayanarak baba Nida Garipoğlu'nun cinayet anında villada bulunduğu ortaya çıktı. İddianamede şöyle denildi:



'Münevver'in villaya ikametine girmesiyle başlayıp saat 18:36'da valiz ve gitar çantası ile dışarı çıkmasıyla bittiği anlaşılan zaman dilimi içindeki cinayet saatinde, şüpheli Mehmet Nida Garipoğlu'nun alt bahçe yolundan kameralara gözükmeden gizlice Cem Garipoğlu'nun daha önceden açtığı alt bahçe kapısından eve girdiği, cinayete doğrudan doğruya katılarak şüpheli Cem ile birlikte maktulü kesici alet ile yaraladıkları, vücudunda işkence mahiyetinde yaralar açtıkları, yine otopsi raporlarından anlaşılacağı üzere henüz canlıyken testere ile kafasını kestikleri, şüpheli Cem ile şüpheli Mehmet'in maktulün kafasını poşete koyarak gitar kutusuna koydukları, başı olamayan cesedi ise bavula yerleştirdikleri, yerde bulunan kan izlerini büyük oranda silmeye çalıştıkları belirlenmiştir.'



Hiçbir şey olmamış gibi ofise gitmiş



İddianamede baba Garipoğlu'nun cinayet mahalli olan evinden çıkarak 5 kilometre uzaktaki Avcılar'daki ofisine 5-10 dakika gibi bir sürede en geç saat 17:21 civarında gittiği bilgisi yer aldı. Mehmet Nida'nın kullandığı cep telefonu baz istasyonu sinyal bilgileri dikkate alındığında Cem'in saat 18:36 sıralarında ikametten şüpheli Mehmet Ceyhan Benice'nin çalıştığı taksi durağını telefonla aradığı ve taksi istediği, şüpheli Cem'in gitar kutusundaki baş ve bavul içindeki cesedi alarak evden dışarıya çıktığı araca yolcu olarak binerek kendisini Beşiktaş'a götürmesini istediği yer edildi.



Başkaca izahı yok



İddianame toplanan delil durumuna göre, Mehmet Nida ve Cem Garipoğlu'nun birlikte suç işleme kararı vermelerine ilişkin eylemin oluşuna, niteliğine ve toplanan sübut delillerine göre olayın farklı şekilde gerçekleştiğinin başkaca izahının mümkün olmadığı aktarıldı.İddianamede 'Şüpheli aleyhine toplanan deliller karşısında şüpheli lehine toplanan delillerin üstünlük derecesinin mahkeme tarafından tartışılması gerektiği' belirtildi.