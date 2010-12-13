Baba oğlunun failleri buldu, mahkemeler takipsizlik kararı verdi

T24- Oğlu Volkan Bayhan'ı kamyon kazasında yitiren İbrahim Bayhan, oğlunun ölümüne sebebiyet veren 8 kusurlu buldu. Mahkeme, askeriye ve velediyenin de sorumlu tutulduğu 8 kusurludan sadece şöförü yargıladı. Adaletin eksiksiz sağlanmasını isteyen Bayhan'ın yeni belgerle gittiği her mahkemede, takipsizlik kararı verdi.





Dinçer Gökçe'nin Radikal gazetesined yayımlanan haberi (13 Aralık 2010) şöyle:



Elindeki siyah evrak çantasından çıkardığı belgeleri itinayla tutuyor. Belgelerin her biri ayrı ayrı dosyalanmış. Elindeki belgeyi anlatırken zaman zaman bir avukat gibi hukuk bilgisini konuşturuyor. Oysa karşımızdaki, 10 yaşındaki oğlunu kazada kaybetmiş acılı bir baba. Ve dört yıldır adım adım adalet peşinde koşuyor.

İbrahim Bayhan Malatyalı. 1989 yılında İstanbul’a göç etti, eşi Esmer ile büyükşehirde yeni bir hayat kurdu. Dört çocukları oldu. 18 yaşındaki ikiz çocukları Nergis ve Mehmet’ten sonra kamyon altında can veren Volkan ve şimdilerde 10 yaşında olan Hacer dünyaya geldi. Bayhan Ailesi Sultangazi’de yaşıyordu. İbrahim Bayhan konfeksiyon atölyelerine fason üretim yaptırıyordu.

Parkta oynayacaktı



Ailesi 2 Aralık 2006’da yaşadıkları acı bir olayla sarsıldı. O sırada 10 yaşında olan oğlu Volkan, arkadaşlarıyla parka doğru yürürken Bekir Aluçlu’nun kullandığı Ak İnşaat Hafriyat Şirketi’ne ait kamyonun çarpması sonucu öldü. Şoför Aluçlu hakkında Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dava açıldı. Baba Bayhan, tek suçlunun şoför olmadığını düşünüyordu. Bu düşünceyle adalet peşindeki uzun soluklu mücadelesine başladı.

Kapı kapı araştırdı



İlk önce kamyonun ‘güzergâh izin belgesinin’ olup olmadığını araştırdı. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı’na sordu. Gelen yanıtta, “Söz konusu aracın güzergâh izin belgesi yoktur” deniliyordu. Yani kamyon kaçak hafriyat taşıyordu. Bu da ‘şirketin’ sorumluluğunu gösteriyordu.



Kazanın olduğu yolun 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’yla sınırı vardı. Bu sınır da tel örgülüydü. Ancak baba Bayhan, bu tel örgünün kamyonun yolunu kısaltmak için kaldırılmış olduğunu öğrendi.

Tel örgü kaldırılmasa hafriyat kamyonu daha uzun başka yoldan gidecek ve kaza da olmayacaktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na “Tel örgü neden ve nasıl kaldırıldı” diye sordu. Komutanlıktan gelen cevapta ise tel örgünün kaldırılarak, kapının kullanıma ‘şifahi’ olarak izin verildiği bildirildi. Yani bu ‘resmi bir izin’ değildi. Bu belgeye göre askerin de kazada sorumluluğu vardı.

Üstünlerin hukuku





Bayhan tüm bu süreçte ele geçirdiği her yeni bilgi ve belgeyle mahkemenin yolunu tuttu. Derdini anlatmaya çalıştı. İsteği adaletin eksiksiz sağlanmasıydı. Ama yeni belgelerle gittiği her mahkeme kapısından eli boş döndü. Takipsizlik kararları verildi.

O da belgesini çantasına koydu. Çünkü burada bulamadığı adaleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) arayacaktı: “Benim tek isteğim sorumluların adalet önüne çıkartılıp hesap sorulması. Hak ettikleri cezalara çarptırılması… Oğlum güzergâh izni olmayan bir şirkete ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Orası olay tarihinde kapalı çıkmaz sokaktı. O kamyon askeri bölgede tel örgüleri geçerek içeri hafriyat yüklüyor.

Askeriye ile Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınmamış. O şirketin İl Trafik Komisyonu’ndan yol krokisi alması gerekiyor. O da yok. İBB Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yasal güzergâh izni yok. Bunlarla ilgili neden soruşturma açılmadı? Ben ve ailem perişan olduk. Başbakan her zaman üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü diyor. Ama hani hukuk? Kimse bize adaletin olduğunu söylemesin. Elimde ne var ne yok oğlumun faillerinin ortaya çıkarılması için harcadım.”

“Bana trilyonları, İstanbul’u verseler oğlum geri gelmez” diyen Bayhan, kazadan önce konfeksiyon atölyelerine fason üretim yaptırıyordu. Ancak adalet arayışına ümitleri gibi kazandıkları da gitti: “Şimdi tekstil işçisi olarak çalışıyorum. Kirada oturuyoruz.”



Konu TBMM’de







Kaza TBMM’ye de taşındı. CHP’li Mehmet Sevigen, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e İBB, İSKİ, 66. Mekanize Tugay Komutanlığı ve yol güzergâhı izni olmadan taşıma yapan Ak İnşaat Şirketi arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını sordu.



Kemerburgaz korku yolu







10 yaşındaki Volkan Bayhan’ın ölümüne yol açan sürecin başında, hafriyat yüklü kamyonların kontrolsüz bir biçimde araç trafiğine kapalı bir bölgede askeri alana giriş çıkış yapması yer aldı. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çıkardığı ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıtıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin açık hükümleri gereği, hafriyat toprağının taşınmasının tüm aşamalarında belli esaslara uyulması zorunlu. Ancak yönetmelik esaslarının uygulanmadığı, hafriyat yüklü kamyonların karıştığı kazalarla gündeme geliyor.

İki kat yükle yoldalar



Kaçak hafriyat konusu en son İstanbul Kemerburgaz’da kamyonların hız sınırını aşmasıyla gündeme geldi. Birbiriyle yarıştığı iddia edilen hafriyat kamyonlarıyla adı sıkça gündeme gelen Eyüp- Kemerburgaz otoyolunda ağustos ayında 3 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Aynı bölgede iki gün sonra da hafriyat yüklü iki kamyon aynı yönde seyir halindeyken çarpışmış iki sürücü yaralanmıştı. Yollarda hız ve tonaj denetimi yapılmadığı gibi, 15-20 tonluk kamyonlara 35-40 ton hafriyat yüklenmesi de kazaların başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Adalet hafriyat altında kaldı





Askeri birim tel örgüsünü kaldırdı. Hafriyat taşıyan kamyonun güzergâh izin belgesi yoktu. Kamyonda şoförle birlikte yardımcı yoktu. Davanın kapsamının genişletilmesi ile ilgili yapılan başvurular reddedildi. Çalışmanın olduğu yerde herhangi bir koruma bandı ve tabela yoktu. Şirketin hafriyat taşıma depolama gibi yasal çalışma izinleri yoktu. Mahkeme sözlü ve yazılı beyanları dikkate almadı. Olay yeri kaza sonrası değiştirildi deliller karartıldı.