Baba- kızın resim merakı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi, 40 yaşındaki Selim Özcan, resim yeteneği ile dikkat çekti. Çalışmalarına 8 yaşındaki kızı Melek ile devam eden Özcan, yaptığı ilginç resimler ile dikkat çekiyor.

Sivas\'taki bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi Selim Özcan\'ın boş zamanlarında çizdiği resimler dikkat çekiyor. Hiç bir eğitim almadan hevesle başladığı resim çizme merakı zamanla hobiye döndü. Evinin bir odasını resim atölyesi olarak kullanan Özcan, kara kalem çalışmalarından yağlı boya resimlere, duvar resimlerinden, heykellere kadar birçok sanat eseri yapıyor. Özcan\'ın resim yaparken en büyük yardımcısı 8 yaşındaki kızı Melek oluyor. Babası resim yaparken sürekli onu izleyen Melek babasından öğrendikleri ile kendi resimlerini çizmeye başladı. Özcan, çeşitli eserlerinde kızını da resmediyor.

İNŞAATÇIYKEN, RESSAM OLDU

Özcan, daha önce inşaatta çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

\"Küçük yaşlardan beri resim yapıyorum. Yağlı boya yapmaya başlayalı da 13 yıl oldu. İnşaatta çalışırken bir süre rahatsızlandım ve işe gidemedim. Daha önceden de iki tane yağlı boya resim yapmıştım. Onları satmak için çerçeveciye götürdüm. O da; \'Bu resimleri alırız. Ama senden sipariş alalım\' dedi. O şekilde başladım. Resim konusunda eğitim almadım. Kendimi geliştirmek için çabaladım. Giderek kendimi geliştiriyorum. Resim biraz sabır işidir. Sabrettikçe, uğraştıkça daha iyi yerlere gidiyorum. Resim yapmak boş zamanlarımı değerlendirmek açısından bana çok şey kazandırdı\" dedi.

\'LİSEDE RESİM DERSİNDEN KALDIM\'

Lisede arkadaşlarının resim ödevlerini yaptığı için hocasının sınıfta bıraktığını aktaran Özcan, \"İlkokul 3\'e giderken Ankara\'da bir resim yarışması düzenlendi. Bizim sınıf öğretmenimiz resim çizdirdi. Çizdiğim resim Ankara\'da dereceye girdi, birinci oldum. Daha sonra okula bir mektup geldi. \'Bu yaşta bir çocuk böyle bir resim çizemez. Birinci seçildi ama birinciliği iptal oldu\' dediler. Sınıf öğretmenimiz de çok uğraştı ama birinciliğimi geri vermediler.Valilik tarafından düzenlenen Aşık Veyselyarışmasında yaptığım resim birinci oldu. Diğer arkadaşların resim ödevlerini yapıyordum. Hoca da birkaç kez uyarmıştı ama arkadaşlarımı kıramıyordum. Onların ödevlerini yaptığım için resim dersinden sınıfta kaldım. Daha sonra resim dersleri verdim. Kara kalem, yağlı boya dersleri verdim. Taş ve ahşap heykel de yapıyorum. Üniversitedeki heykel ve resim bölümündeki öğrencilerin çoğunun ödevlerini ücret karşılığında yaptım\" diye konuştu.

Sipariş üzerine resim yaparken kendisine en büyük destekçisinin kızı Melek olduğunu ifade eden Özcan, \"Kişilerden aldığımız fotoğraflar üzerinden bazen kara kalem, bazen de yağlı boya oluyor. Çay ocağı, kafe, lokantalar gibi yerlerde de duvar resimleri çiziyorum. Kara kalem resimlerini 2-3, yağlı boya resimleri de 4-5 saatte yapıyorum. Ebatlarına göre değişiyorlar. Resim yaparken en büyük destekçim kızım Melek. Annesi de yardımlarını esirgemiyor. Görsel olduğu için bakarak da öğrenebiliyor\" dedi.

Özcan, çizdiği resimlerde kızına da sık yer verdiğini belirterek, Valiliğin açtığı yarışmasında birinci olan resminde, Aşık Veysel\'i fidan dikerken, kızını da fidana can suyu verirken resmettiğini anlattı.

İlköğretim 2\'nci sınıf öğrencisi Melek Özcan da resim yapmayı babasından öğrendiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, \"Bir keresinde de yaptığım resmi sınıftaki panoya astılar. Resim yapmayı seviyorum. Çizgi film karakterlerini çizmeyi çok seviyorum. Resim dersimizde arkadaşlarım benden yardım istiyor. Öğretmenimiz de \'güzel resim çiziyorsun\' diyor ve çizdiğim resimleri beğeniyor. Resim yapmak çok hoşuma gidiyor\" dedi.



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