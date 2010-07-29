-BABA İLE OĞLUNUN CESEDİ BULUNDU BAYINDIR (A.A) - 29.07.2010 - İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir çiçek serasında, seranın sahibi 52 yaşındaki kişi ile oğlunun cesetleri bulundu. Sadıkpaşa Mahallesi Dutlukuyu mevkisindeki Volkan Çiçekçilik adlı serada, silah sesleri duyan sera sahibinin eşi Kamuran Kavaklı, içeri girdiğinde kocası Fevzi Kavaklı (52) ile oğlu Volkan Kavaklı'nın (32) cesetleriyle karşılaştı. Kavaklı'nın yardım çığlıklarına koşan komşuları, olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri, av tüfeği ile ateş açılması sonucu Fevzi Kavaklı'nın sırtından,Volkan Kavaklı'nın da başından vurularak öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde av tüfeğini buldu. Barut izi incelemesi için cesetlerden ''el svabı'' alındı. Cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Araları bir süredir açık olan baba ile oğlunun kısa süre önce barıştıkları, olaydan önce bir araya gelerek uzun süre konuştukları öğrenildi. Volkan Kavaklı'nın babasını vurduktan sonra intihar ettiği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedildi.