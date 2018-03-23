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Baba ile oğlunu öldüren taksiciler yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan taksici S

23 Mart 2018 16:15

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz\'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan taksici S.K. ile amcası M.K. yakalandı. 
Olay, dün öğleden sonra Güvenevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, taksi durağında çalışan S.K., babası B.K. ve amcası M.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile ateş etti. Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz, S.K. tarafından ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara yaşamlarını yitirdi. B.K. ise yaşanan arbedede yüzünden yaralandı. S.K. ve amcası M.K. kaçarken, B.K. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ve M.K.\'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonla amca ve yeğeni gözaltına aldı. Polis, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., M.K. ve hastanede tedavisi tamamlanan B.K.\'yı alınan sağlık raporunun ardından adliyeye götürdü.

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