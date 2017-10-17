Baba ile oğlu polisten kaçamadı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisten kaçan 41 yaşındaki K.G. ile oğlu 20 yaşındaki H.G., 730 gram esrarla yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Fevzipaşa Mahallesi\'nde uygulama yapan polisler, içinde 2 kişi olan 01 CAG 093 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü durmayıp kaçan otomobilin peşine düşen polis, Adana Otogarı önünde aracı durdurmayı başardı. Otomobilden inip koşarak kaçmaya çalışan K.G. ile oğlu H.G. yakalandı. Şüphelinin elindeki poşetin içinden 730 gram esrar çıktı. Baba ile oğlu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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