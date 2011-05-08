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BABA İLE KZINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI ELAZIĞ (A.A)

08 Mayıs 2011 17:57

-BABA İLE KZINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI ELAZIĞ (A.A) - 08.05.2011 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, kendisiyle evlenmek istemeyen akrabası 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı ve babasını öldüren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Çaybaşı Mahallesi'nde Cemal Karakaya (50) ve kızı Nebahat Karakaya'yı (15), evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Burhan D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından Kovancılar Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevine gönderildi. Elazığ'da yaşayan Burhan D, kendisiyle evlenmek istemeyen akrabası Nebahat Karakaya ile babası Cemal Karakaya'ya, evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle ateş açmış, lise öğrencisi Nebahat olay yerinde, babası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetmişti.  Zanlı Burhan D, Bağgülü köyünde gözaltına alınmıştı.

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