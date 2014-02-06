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Spor

Baba Hakkı, Cenk Tosun'a ne derdi?

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten, Beşiktaş'a imza atan Galatasaraylı futbolcu ve son maçta Beşiktaş'a karşı oynayan Suat Mamat'a 'iyi oynamasaydın yanımıza gelemezdin' demiş

06 Şubat 2014 13:32

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yarın oynanacak lig maçı, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a erken transferi nedeniyle tartışma konusu. Peki, Beşiktaş efsanesi Hakkı Yeten, benzer bir durumda Galatasaraylı Suat Mamat'a ne demişti?

Beşiktaş ile Gaziantepspor, yarın Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor'un genç forveti Cenk Tosun'un, ara transfer döneminde gelecek sezon için Beşiktaş'la sözleşme imzalaması, futbol kamuoyunda etik tartışması başlattı. Avrupa'da sık sık görülen ancak Türkiye için ilk olma özelliği taşıyan transferle ilgili görüşlerde, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a karşı sergileyeceği performansa vurgular yapıldı.

NTV Spor'da dün yayınlanan Spor Servisi programında da, bu transfer masaya yatırıldı. Programda Beşiktaş’ın efsane kaptanı Baba Hakkı’nın benzer bir durumdaki tepkisi hatırlatıldı. Turgut Çeviker'in 2002'de çıkan 'Türk Edebiyatında Futbol' kitabında, Baba Hakkı’nın Galatasaray’dan Beşiktaş’a transfer olan ama son maçta şampiyonluk için Beşiktaş’a karşı oynayıp kazanan Suat Mamat’a söyledikleri yer alıyor. Olaya kitapta Cemal Süreya’nın aktarımıyla şöyle yer verilmiş:

“Suat Mamat Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer olur ancak iki takım arasında son bir şampiyonluk maçı vardır. Ve Galatasaray forması giyen Suat, maç sonu Beşiktaş soyunma odasına girdiğinde Hakkı Yeten ona şöyle der: Çok iyi oynamasaydın buraya giremezdin!”

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