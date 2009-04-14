Baba Hakkı anılıyor

Beşiktaş Kulübü'nün efsane isimlerinden "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, ölümünün 20. yıldönümünde, 16 Nisan Perşembe günü mezarı başında anılacak.



Siyah-beyazlı kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yapan Hakkı Yeten için saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anma töreni için Akaretler'deki kulüp binası önünden saat 10.30'da otobüs kaldırılacağı bildirildi.





HAKKI YETEN KİMDİR?



1910 yılında Vodina'da dünyaya gelen Hakkı Yeten, 17 yıl Beşiktaş forvetinde özellikle sağ iç olarak yer aldı. Otoriter ve teknik oyunculuğuyla kısa sürede kaptan olan Hakkı Yeten, disipline verdiği önem nedeniyle kısa süre içinde “Baba" lakabını aldı.



1945;te futbolu bırakana kadar, 1 Türkiye Birinciliği, 2 Milli Küme, 1 Başbakanlık Kupası, 7 İstanbul Ligi, 1 İstanbul Şildi, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu yaşadı. 17 yıl formasını giydiği Beşiktaş;ta 439 maçta 382 gol kaydederek inanılması güç bir sayıya erişti. Derbilere de damgasını vuran "Baba Hakkı", hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye 30'ar gol atarak tarihe geçti.



İkinci Dünya Savaşı nedeniyle (A) Milli Takım çok az sayıda maç yaptığından Hakkı Yeten de yalnızca 3 kez ay-yıldızlı formayı giyebildi. 27 Eylül 1931'de milli takımın Bulgaristan'a 5-1 yenildiği maçta tek gol "Baba Hakkı"dan gelmişti.



Futbolu bıraktıktan sonra Futbol Federasyonu'nda asbaşkanlık görevinde bulunan Hakkı Yeten, Beşiktaş'ta da 3 dönem başkanlık yaptı. Yönetim kurulu tarafından şeref başkanı seçilen Hakkı Yeten, 16 Nisan 1989'da yaşama vedaetti.

