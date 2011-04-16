-''BABA HAKKI'' ANILDI İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün efsane isimlerinden, ''Baba'' lakaplı Hakkı Yeten, ölümünün 22. yıldönümünde İstanbul'daki mezarı başında anıldı. Siyah-beyazlı kulübe futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet eden Hakkı Yeten için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Kulüp Derneği Genel Koordinatörü Levent Çifter, divan ve müze kurulu üyeleri ile Hakkı Yeten'in ailesi ve sevenleri katıldı. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu, anma törenine çelenk gönderdi.