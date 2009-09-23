Baba Garipoğlu'nun ifadesi yeniden alınacak

İfadesinde çelişkiler bulunan Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu’nun yeniden ifadesine başvurulacak. Gömleğinde tespit edilen kan lekesinin Münevver Karabulut’a ait olduğu belirlenince adam öldürmeye iştirak suçundan 27 Nisan 2009’da tutuklanan Mehmet Nida Garipoğlu’nun ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca Silivri Cezaevi’ne faks gönderildi.
Baba Garipoğlu’nun olay günü yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle Savcı Faruk Erşen Yılmaz tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.