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Baba Garipoğlu yeniden ifade verecek

Nida Garipoğlu, ek ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

24 Eylül 2009 03:00

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı olarak aranırken teslim olan ve tutuklanan Cem Garipoğlu'nun tutuklu olan babası Nida Garipoğlu, ek ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

'Cem'in babası eşini aldatıyor'

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan Nida Garipoğlu, cezaevi ring aracıyla Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na ulaştırıldı.

Nida Garipoğlu, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından ek ifadesine başvurulmak üzere cezaevi aracında bekletiliyor.

Bu arada, katil zanlısı Cem Garipoğlu'na firarda olduğu dönemde yardım ve yataklık yapanların tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tutulan 5 kişi için savcılıktan ek gözetim süresi alındı.

Bu kişilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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