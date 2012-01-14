-Baba, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti ANTALYA (A.A) - 14.01.2012 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde cinnet getiren bir baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Örnek Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan ve tornacılık yaptığı öğrenilen Mustafa Demirkan, pompalı tüfekle eşi Ayşegül Demirkan ve çocukları Hüseyin ile Emir Demirkan'ı öldürdü. Baba Demirkan, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Apartmanda yaşayan vatandaşlar, olay yerine gelen polis ekiplerine silah seslerinin gece saatlerinde geldiğini bildirdi. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.