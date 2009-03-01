Baba dayağı Oscar dinlemedi

'Slumdog Millionaire'in küçük yıldızı Azharuddin röportaj vermek istemediği için sokak ortasında babasından dayak yedi.



8 dalda Oscar alan 'Slumdog Millionaire' filminin küçük yıldızı Azharuddin (10), bir gazeteciye röportaj vermeyi 'dinlenmek istiyorum' diyerek, reddettiği için babasından dayak yedi. Oğlunu komşularının gözü önünde tekme tokat döven öfkeli baba Mohammed İsmail, annesinin yalvarmaları sayesinde güçlükle durduruldu. Evlerinin duvarının dibinde gözyaşlarına boğularak ağlayan Azharuddin 'Biraz yaramazlık yaptım. Röportaj vermek istemediğim için babam bana tokat attı. Ama beni seviyor' dedi.



Sonra özür diledi



Birkaç gün önce smokiniyle Oscar töreninde Hollywood yıldızları arasında alkışlanan Azharuddin'i gözyaşları içinde bırakan trajik olay gazetecileri de şoke etti. Oğlunu dövdükten birkaç saat sonra özür dileyen baba İsmail 'Yaptığım şey için çok üzgünüm. Bir an kendimi kontrol edemedim ama oğlumu çok seviyorum ve eve geri döndüğü için çok mutluyum' dedi.

