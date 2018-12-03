“Baba Bush'un miras bıraktığı büyük sır: Apaçi şefi Geronimo'nun mezarı açılıp çalınan kafatası nerede?"

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, geçen cumartesi günü hayatını kaybeden eski ABD Başkanı George H. W Bush'un çocuklarına devasa bir miras bıraktığını yazdı. Bush'un bu mirasın yanısıra "Apaçi şefi Geronimo’nun mezarı açılıp çalınan kafatası" mirasını da bıraktığını kaydeden Bardakçı yaşanlara ilişkin olarak bilgi verdi.

Kızılderili tarihinin gelmiş geçmiş en meşhur savaşçısı ve Amerikan tarihinin de en bilinen isimlerinden olan Geronimo'nun kafatasının iki Amerikan başkanı çıkarmış olan Bush ailesinin bir mensubu tarafından çalındığı iddia ediliyor.

Bush ailesi, Kızılderililerin "kemik hırsızı" iddiasını yalanlarken görüşme tekliflerini ise yıllardır reddediyor.

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