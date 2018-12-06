Baba Bush son yolculuğuna uğurlandı

Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenlendi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama da katıldı. Çok sayıda yabancı lider de törende hazır bulundu.

Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongre'de düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongre'den törenle alındı. Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "devlet cenaze töreni için" Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.

Katedral'de düzenlenen törenin ardından George Bush'un cenazesi, defnedilmek üzere Teksas'a gönderildi. ABD'nin 41. Başkanı, Teksas'ta eşi Barbara Bush ve 3 yaşındayken lösemi sebebiyle hayatını kaybeden kızları Robin Bush'un yanına defnedilecek.

Katedraldeki törene eski başkanlar Jimmy Carter, Bill Clinton ve Barack Obama’yla eşlerinin yanı sıra şimdiki başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump da katıldı. Trump çifti, Donald Trump'ın yemin töreninden 2 yıl sonra ilk kez eski başkan ve eşleriyle karşı karşıya gelmiş oldu. Törende Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yer aldı.

Protokol gereği yan yana oturan Obama çifti ve Trump çifti tokalaştı ancak 2016 seçimlerindeki Demokrat Parti'den rakibi Hillary Clinton'ın Trump'ın yüzüne bakmaması dikkat çekti.

Oğul Bush, baba Bush'u anlattı

George Bush için düzenlenen cenaze töreninde ABD'nin 43. Başkanı olan oğlu George W. Bush bir konuşma yaptı. Oğul Bush Baba Bush'u anlattı. George W. Bush babasıyla ölmeden önce son diyaloglarını anlatırken duygusal anlar yaşadı, son sözlerinin "Ben de seni seviyorum" olduğunu anlattı.

Konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamayan Bush, babası için, "Kamu hizmetinin asil ve gerekli bir görev olduğunu öğretti. Muazzam derecede bir fedekarlık kapasitesine sahipti" dedi.

Başkan George Bush'un biyografisini kaleme alan Pulitzer ödüllü Jon Meacham da George Bush için "Amerika'nın son büyük asker-devletadamı" ifadesini kullandı. Bush'un siyasi kariyeri dışında yaşadığı eğlenceli anları da anlatan Meacham, eski ABD başkanının seçim kampanyası sırasındaki bir seçmen buluşmasında seçmenlerle tokalaşırken yanlışlıkla cansız bir mankenin elini sıktığı anları katedraldeki törene katılanlarla paylaştı.

Törende eski Kanada Başbakanı Brian Mulnorey'le eski senatör Alan Simpson da birer konuşma yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump, Bush'un ölümü sebebiyle çarşamba gününü ulusal yas günü ilan etti. New York borsası ve birçok hükümet kurumu bugün kapalı.