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Dünya

"Baba Bush oyunu Hillary Clinton'a verecek"

İddiayla ilgili Donald Trump ve Hillary Clinton tarafından henüz bir yorum yapılmadı

20 Eylül 2016 17:23

ABD eski başkanlarından Cumhuriyetçi George H.W. Bush'un seçimde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a oy vereceği iddia edildi.

ABD eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni Kathleen Kennedy Townsend sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından ilginç bir iddia ortaya attı.


NTV'nin haberine göre, Robert F. Kennedy'nin kızı Maryland eski vali yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend, ABD eski başkanlarından Cumhuriyetçi George H.W. Bush'u ziyaret ettiğini ve başkanın kasım ayındaki seçimlerde oyunu Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'a vereceğini söyledi. 

Clinton seçim kampanyasının destekçilerinden olan ve Facebook'ta "Kathleen Hartington" ismiyle hesabı bulunan Kathleen Kennedy Townsend, "Başkan, Hillary'e oy vereceğini bana söyledi" dedi.

İddia sonrası Bush ailesinin sözcüsü Jim McGarth zorunlu bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan 50 gün sonra sıradan bir vatandaş olarak oyunu kullanacaktır. Başkan Bush seçim yarışıyla ilgili yorum yapmayacaktır" denildi. 

İddiayla ilgili Donald Trump ve Hillary Clinton tarafından henüz bir yorum yapılmadı. 

George H. W. Bush'un oğlu Jeb Bush ön seçimlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın rakibi olmuş ancak ağır yenilgi sonrası yarıştan çekilmişti.

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