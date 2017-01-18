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BBC Türkçe

Baba Bush hastaneye kaldırıldı, durumu stabil

ABD'nin eski Başkanı George H. W. Bush Houston'da hastaneye kaldırıldı.

18 Ocak 2017 15:16

ABD'nin eski Başkanı George H. W. Bush Houston'da hastaneye kaldırıldı.

Bush'un Özel Kalem Müdürü Jean Becker, KHOU televizyonuna yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki eski başkanın durumunun stabil olduğunu söyledi.

Becker ayrıca Bush'un birkaç gün içerisinde taburcu olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçi Bush, Ronald Reagan döneminde 1980-1988 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 1988'de de başkanlığa seçilmişti. Ancak tek dönem görevde kaldıktan sonra 1992 seçimlerinde Demokrat rakibi Bill Clinton'a mağlup olmuştu.

Bush, ABD eski Başkanı George W. Bush ile Florida eski Valisi Jeb Bush'un babası.

Baba Bush, son yıllarında tekerlekli sandalye kullanılıyor ve 2014 yılından bu yana da iki kez hastaneye kaldırıldı. Eski başkan 90. yaş gününden bu yana kamuoyunu pek çıkmamayı tercih ediyor.

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