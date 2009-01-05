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Dünya

Baba Bush: Diğer oğlum da başkan olsun

ABD Başkanı Bush'un eski başkanlardan olan Babası George Bush, diğer oğlu Jeb Bush'u da Beyaz Saray'da görmek istiyor

05 Ocak 2009 02:00

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devretmesi beklenen mevcut Başkanı George W. Bush'un eski başkan babası George Bush, diğer oğlu Jeb Bush'u da günün birinde Beyaz Saray'da görmek istediğini söyledi.

ABD'nin 41. başkanı olan 84 yaşındaki baba Bush, Fox News Sunday kanalına verdiği mülakatta, ''Onun da yetkin olduğunu düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

4 Kasım 2008 tarihinde yapılan seçimlerin eski Florida valisi Jeb Bush'un adaylığını koyması için uygun olmadığını kabul eden baba Bush, kendisinin de 1989'dan 1993'e kadar başkan olduğunu hatırlattı ve ''Oval Ofis'te yeterince Bush oldu'' diye konuştu.

Baba Bush, 8 yıllık başkanlıktan sonra 20 Ocak'ta görevi ülkenin ilk siyahi başkanı Barack Obama'ya devredecek olan oğlu Bush'un politikalarını da savundu ve ''Bu ülkede yolunda gitmeyen ne varsa onun sırtına yüklemek haksızlık. 11 Eylül saldırılarından sonra bu ülkenin gücünü ve özgürlüğünü koruyarak iyi çalıştı ve görevi sona erdikten sonra da birçok şeyle gurur duyabilecek'' dedi.

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