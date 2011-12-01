'Baba Beni okula gönder' kız öğrenci yurdu açıldı



T24 - Doğan Gazetecilik tarafından yürütülen ’Baba Beni Okula Gönder’ eğitim kampanyasının 32’nci yurdu olarak Konya’nın Ereğli İlçesi’nde yaptırılan Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Öğrenci Yurdu törenle açıldı.





23 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürütülen ’Baba Beni Okula Gönder’ eğitim kampanyası çerçevesinde 23 Mart 2010 tarihinde müzayede düzenlendi. Müzayedede toplanan bağışlarla Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi, Trabzon ve Konya’nın Ereğli İlçesi’nde 100’er öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurtları yaptırıldı.



Anadolu Lisesi’nde okuyan ve çevre köylerden gelen 76 kız öğrencinin barındığı Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışı bugün görkemli törenle yapıldı. Törene Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin, Doğan Gazetecilik Reklam Gurup Başkanı Neslihan Tokcan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Kaçan, kampanyaya katkıda bulunan sanatçılar ve tablo satın alan bağışçılar, ilçe yöneticileri ve eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Ereğli Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törene katılanları, öğrenciler çiçeklerle karşıladı.







Seferberlik başlattık





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, törende konuşan Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Altı yıl önce her kız çocuğunun okuma hakkı olduğuna inandığımız ve kız çocukları ve erkek çocukları arasında okullaşma oranlarındaki farkı gördüğümüz için bu proje ile yola çıktık ve bu seferberliği başlattık" dedi.



Okuma hakkının bir kız çocuğunun elinden alınmasının hiçbir hafifletici sebebi olamayacağını söyleyen Hanzade Doğan Boyner, " Ne maddi sebebi olabilir, ne ’Kız çocuğu okuyup da ne olacak’ diyen gerici bir zihniyet, ne de gelenekler olabilir. Okuma çağı gelmiş bir kız çocuğunun kesinlikle okula gitmesi gerektiğine inanarak yola çıktık. Kalbimizi bu projeye koyduk. 6 yılda büyük işler yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu.



Hanzade Doğan Boyner, kampanyada 300 binden fazla bağışçıyla on binlerce kız çocuğuna ulaşıldığını, ancak çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek, "Doğubeyazıt, Sarıkamış, Gümüşhane, Van, Muş, Kars gibi Türkiye’nin bir çok yerinde yurt açılışı yaptık. Her yurt açılışı yaptığımızda o yurttan içeri girip çocukların mutluluğunu gördüğümüzde ’İyi ki bunu yapıyoruz’ dedik. Daha büyük bir şevkle bu seferberliği üstlendik" dedi.



Bugün açılışı yapılan Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Öğrenci Yurdu’nun tam bir imece çalışması olduğunu ve ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Hanzade Doğan Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan önceki yurtlarımız bir bağışçının desteği ile yapılırken bu sefer çok değerli ressamlarımız büyük fedakarlık yaptılar. Bize resimlerini bağışladılar. Sayın hocam Hüsamettin Kaçan başka sanatçılara resim eğitimleri vererek onların resim üretmelerini sağladı. İş dünyası da destek oldu ve biz bir gecede 3 tane yurt için gerekli fonu topladık. Bu yurdun ilkini de bugün Ereğli’de açıyoruz. Toplumun her kesimi destek oldu. Baba Beni Okula Gönder seferberliğimizde devletimizden de Milli Eğitim Bakanlığımızdan büyük destek gördük. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Toplumun benimsediği bir seferberlik oldu. Ümit ediyorum bundan sonra okuyamayan kız çocuğumuz kalmayana kadar biz destekçilerimizle beraber bu yolda yürüyüp daha başka yurtlar da açacağız."



Yurtta kalan öğrencilere seslenen Hanzade Doğan Boyner, "Umarım yurtta huzurlu günler geçirirsiniz. Büyük hayaller kurabilirsiniz. Anadolu Lisesi’nden sonra da üniversiteye kaydınızı yaptırırsınız" dedi.



Hanzade Doğan Boyner, eserlerin satıldığı Beyaz Müzayede Salonu sahibi Aziz Karadeniz’e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Gelecek için büyük hayaller kurun"







Bağışçılar adına konuşan Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Kaçan, açılışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kız çocuklarının eğitimi ile ilgili arzulu davranan bir toplum olmadığımızı vurgulayan Prof. Dr. Kaçan, kendinden 2 yaş küçük olan kız kardeşinin de okumadığını anlattı. Eğitimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kaçan, yurtta kalan öğrencilere de seslenerek "Ben bir köy çocuğuyum. Sizin olağanüstü şansınız var. Gelecek için büyük hayaller kurun. Hayallerinizi geniş tutun ki adım atabilecek kapasitenizi geliştirin. Bu ülke, çaba gösterene imkan sunulan bir ülke. Eğer çabalarınız varsa önünüz açıktır demektir. Umarım bu yurtlar çoğalacak ve Türkiye’de okuyamayan kız kalmayacak. ’Baba Beni Okula Gönder’ sloganı, ’Ülkem beni okula gönder’ sloganına dönüşecek" diye konuştu.

"Yurt benim için ışık oldu"



Daha sonra yurtta kalan öğrenciler adına konuşan Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Gülşah Pekince de, okulu kazandıktan sonraki yaşadıklarını anlattı. Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını ve okulu kazandıktan sonra nasıl gidebileceği ile ilgili kuşkuları bulunduğunu belirten Pekince, kampanya çerçevesinde yapılan Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Yurdu’nun kendisi için ışık olduğunu anlattı.



Gülşah Pekince konuşmasını yaparken, Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı duygulandı ve gözleri doldu.





"Bir kızın eğitilmesi iki ailenin eğitilmesi ile eş değer"



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel de bir kız çocuğunun eğitilmesinin iki ailenin eğitilmesi ile eş değer olduğunu söyledi.



Yurdun açılışının, sanatçıların eserleri ve bu eserleri satın alanların mali değerleri ile gerçekleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Çelikel organizasyonu gerçekleştiren Hanzade Doğan Boyner’e ve ekibine teşekkür etti. Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Çelikel, "Öğrenciler sizler şunu unutmayın ki. Ortalama öğretim yılının kişi başına 6 yıl olduğunu Türkiye’de bir Anadolu Lisesi’ni kazanmanın ne demek olduğunu her zaman hatırlayın. Bu bir kız çocuğu için çok önemli bir olaydır. Bunun değerini bilin ve çok çalışın. Ülkemizin sizden beklediği çok önemli hizmetler olacaktır. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin de emeklerimizi boşa çıkarmamanızı, gereken çalışma ve özeni esirgememenizi özenle istiyorum" dedi.



Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışında son konuşmayı yapan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan da toplumun, doğru projeler öne çıktığı zaman desteklediğini vurguladı.



Daha sonra sanatçılar, gazeteciler ve öğrencilerin katılımı ile Ereğli Baba Beni Okula Gönder Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışı gerçekleştirildi.







