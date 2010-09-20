-BABA ARSLAN, TANIK OLARAK İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 157. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıklardan Salih Kurter ile Süleyman Esen'in de hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanık Ergün Poyraz ise gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, tanıklardan Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan ile Serkan Toper'in hazır olduğunu belirtti. Bunun üzerine duruşma salonuna alınan İdris Arslan'a Başkan Şengün, Alparslan Arslan'ın babası olduğu için tanıklıktan çekilme ve aleyhe olan sorulara cevap vermeme hakkı olduğunu söyledi. İdris Arslan da tanıklık yapacağını belirtti. Başkan Şengün devamında, ''Tanıklığın önemini biliyor musun?. Bir olayın aydınlatılması için önemlidir. Yalan tanıklıkta bulunmak suçtur ve karşılığında cezası vardır'' dedi. İdris Arslan da tanıklığın önemini bildiğini ifade ederek, 5 yıl içinde 350 bin kilometre yol yaptığını, Elazığ, Ankara ve sonunda da Silivri'ye geldiğini belirterek, ''Alparslan Arslan'ı yetiştirirken memleketine, milletine faydalı olsun diye çok çaba gösterdim. İstemediğim bir sonuçla karşılaştım. Danıştay baskınından sonra ne, nerede, niçin, kim sorularını sürekli sordum, araştırdım, uykusuz kaldım, hep analiz yaptım. Sizin yeni ulaştığınız bilgilere ben 4-5 yıl önce ulaştım'' diye konuştu. Alparslan Arslan'ın çevresini dolaştığını, gittiği yerlere gittiğini, incelemelerde bulunduğunu, Salih Kurter'i 10-15 defa ziyaret ettiğini ifade eden Arslan, analizler yaptığını söyledi. İdris Arslan, oğlunun Danıştay saldırısından öncesi ve sonrasını özetleyerek anlatmak istediğini dile getirdi. Duruşma Arslan'ın beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.