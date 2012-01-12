Baba Arslan: Oğlum PKK'lı değildi kandırıldı?





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı ihlallerini İnceleme komisyonu, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde operasyonda ölü ele geçirilen Sezer Arslan'ın babası Mehmet Arslan'ı dinledi. Taziye evine astığı Türk bayrağı ile gündeme gelen Mehmet Arslan, “Babası korucu, oğlu nasıl terörist olur” dedi. Aslan, oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Sezer’in 15 çocuğundan biri olduğunu anlatan Mehmet Arslan, Hakkari’de Anadolu Lisesi’nde yatılı okuyan oğlunun iki yıl önce ansızın ortadan kaybolduğunu anlattı. Her tarafta oğlunu aradığın söyleyen baba, “Aklım kesmiyor. PKK'ya gittiğini bilmiyorduk o zaman. Oğlumun PKK ile hiçbir ilgisi yoktu. Kandırılarak dağa kaçırıldı”.





‘Yüzü tanınmayacak halde değildi’



Komisyonda, Arslan ailesinin yaşadığı Muş'un Korkut ilçesine bağlı İçboğaz Köyü Muhtarı Mehmet Arat da bilgi verdi. Ağabeylerinin Sezer Arslan'ın kaybolmadan 10 gün okulda ziyaret ettiklerini anlatan muhtar “'Arap kökenli ve korucu ailesi olduğumuz için çocuğun dağa kaçırıldığını düşünüyoruz' dedi. Komisyonun kimyasal silahla ilgi sorularına muhtar Arat, doğru olmadığını söyleyerek yanıt verdi ve “Sezer’in cenazesi tanınmayacak durumda değildi” dedi.





