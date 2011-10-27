Baba, anne ve 2 kızının el ele tutuşmuş cesetleri bulundu



T24 - Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından süren arama ve kurtarma çalışmaları enkaz altındaki dramları da ortaya çıkarıyor. Uzman çavuş Abdülkadir Tekinyaş, eşi ve 2 kızının el ele tutuşmuş şekilde enkaz altında bulunan cesetleri görenleri ve kurtarma ekiplerini gözyaşlarına boğdu.











Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Erciş A Tipi Kapalı Cezaevi’nde görev yapan uzman çavuş Abdülkadir Tekinyaş eşi ve iki çocuğu, depreme, Erciş Kışla Yolu Caddesi’ndeki Tedaş binasındaki 3. kattaki evlerinde mutfakta yemek yerken yakalandı. Uzman çavuş ile 37 yaşındaki eşi Gülümser Tekinyaş, 14 yaşındaki kızları Yeşim Tekinyaş ve 11 yaşındaki Feyza Tekinyaş, depremin ardından yıkılan binanın altında kaldı.







Mutfakta el ele tutuşmuş şekilde bulundular





Arama kurtarma ekipleri, bu sabah saatlerinde Tekinyaş ailesinin cansız bedenlerine ulaştı. Kurtarma ekipleri gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Beton blokların üzerlerine çöktüğü sırada hayatını kaybeden Uzman çavuş Abdülkadir Tekinyaş, eşi Gülümser Tekinyaş ve kızları Yeşim Tekinyaş ile Feyza Tekinyaş’ın cansız bedenlerinin mutfakta el ele tutuşmuş şekilde bulunduğu belirtildi.









