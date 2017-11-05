Baba 9 yaşındaki oğlunu öldürdü!

İstanbul Fatih’te, Nezir T. 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Babanın olaydan sonra evden çıkarken komşularına "Çocuğu öldürdüm annesina haber verin" dediği öne sürüldü. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Olay, Fatih’te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.’nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü.

"Öldürdüm şimdi al"

Baba Nezir T.’nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.’nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü. Baba Nezir T.’nin evden çıkarken komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği iddia edildi.

Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, "Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. 10 yaşında. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş." dedi.

"Cinnet getirdim"

Nezir T, Asayiş Şube Cinayet Büro ve Fatih Araştırma Büro ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Nezir T, ilk ifadesinde, "Cinnet getirdim, yaptım." dediği öne sürüldü.

Asayiş Şube Cinayet Büro ve Fatih Araştırma Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan Nezir T'yi koordineli düzenlenen operasyonla yakaladı. Nezir T'nin ilk ifadesinde, "Cinnet getirdim, yaptım." dediği öne sürüldü.