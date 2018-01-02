Baba 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını öldürdü

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta baba, 2 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunu pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Baba daha sonra aynı silahla intihar etti. Çocukların annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre,Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine, çevre sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen polisler, küçük yaşlardaki Elif ve Hira ile babaları Ali Yardım'ın cesediyle karşılaştı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.