T24 LogoT24 Logo
Dünya

Baba 15, anne 13 yaşında!

Almanya'nın en genç sevgililerinin sağlıklı bir bebekleri dünyaya geldi.

15 Nisan 2009 03:00

Almanya'nın en genç sevgililerinin sağlıklı bir bebekleri dünyaya geldi.

Bergisch Gladbach kentinde yaşayan 15 yaşındaki Christian ile 13 yaşındaki Kathrin adlı genç sevgililerin, 49 santimetre boyunda ve 2900 gram ağırlığında Selina adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Christian adlı genç baba, Kathrin'e ilk gördüğünde aşık olduğunu ve tanıştıktan 1 hafta sonra da birlikte olduklarını belirtirken, Kathrin de, bir hap yazdırmak için doktora gittiğini ve doktorun burada kendisine hamile olduğunu söylediğini ifade etti.

Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, genç sevgilileri ailelerinin ve Gençlik Dairesi'nin de desteklediği, söz konusu dairenin genç anneye çocuğuyla birlikte kalabilmesi için Siegburg kentindeki çocuk yuvasında bir oda tahsis ettiği bildirildi.

Kathrin'in yaz tatilinden sonra yeniden okula gitmek istediği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24