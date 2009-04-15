Baba 15, anne 13 yaşında!

Almanya'nın en genç sevgililerinin sağlıklı bir bebekleri dünyaya geldi.



Bergisch Gladbach kentinde yaşayan 15 yaşındaki Christian ile 13 yaşındaki Kathrin adlı genç sevgililerin, 49 santimetre boyunda ve 2900 gram ağırlığında Selina adını verdikleri bir kız çocukları oldu.



Christian adlı genç baba, Kathrin'e ilk gördüğünde aşık olduğunu ve tanıştıktan 1 hafta sonra da birlikte olduklarını belirtirken, Kathrin de, bir hap yazdırmak için doktora gittiğini ve doktorun burada kendisine hamile olduğunu söylediğini ifade etti.



Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, genç sevgilileri ailelerinin ve Gençlik Dairesi'nin de desteklediği, söz konusu dairenin genç anneye çocuğuyla birlikte kalabilmesi için Siegburg kentindeki çocuk yuvasında bir oda tahsis ettiği bildirildi.



Kathrin'in yaz tatilinden sonra yeniden okula gitmek istediği kaydedildi.



