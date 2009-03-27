Baba 13’lük Alfie değil

İngiltere’de 13 yaşında baba olduğunu öne sürerek olay yaratan Alfie Patten’in, DNA testi sonucu baba olmadığı anlaşıldı.



15 yaşındaki Chantelle Stedman’ın bebeğinin babası şimdilik belirsiz. Alfie, baba olduğunu açıklamasının ardından, 6-7 arkadaşı da Chantelle’le birlikte olduğunu söyleyince, 300 sterline DNA testi yaptırdı. Sonuçta Alfie’nin yedi haftalık Maisie Roxanne isimli bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Testten önce Alfie, "Annem, ağzımdan alınan örnekle DNA testi yapılacağını söyledi. Baba olduğum ortaya çıkacak ve herkesi susturacağım" demişti.

