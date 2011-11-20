-Baas partisinin Şam'daki binasına saldırı AMMAN (A.A) - 20.11.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da, iktidardaki Baas partisinin binasına roketatarla saldırı düzenlendi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine karşı 8 aydan beri süren gösterilerde ilk kez başkent Şam'da düzenlenen saldırıda Baas partisi binasına RPG ile atılan iki merminin isabet ettiği bildirildi. Görgü tanıkları, saldırının ardından güvenlik güçlerinin, Baas partisinin Şam'daki şubesine giden yolları kapatığını söyledi. Binadan dumanlar yükseldiğini ve etrafında yangın söndürme araçlarının bulunduğunu anlatan bir görgü tanığı, saldırının şafak sökmeden önce, bina tamamen boşken yapıldığını söyledi.