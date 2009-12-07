'B planımız da var'

T24 - KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun çözümünde bir anlaşma sağlanamaması durumunda B planları olduğunu söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun çözümünde Rum kesimiyle süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması durumunda mutlaka bir B planları olduğunu söyledi.

Londra'daki temasları çerçevesinde, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Talat, doğru olanın dünyayla uyumlu bir politika yürütmek olduğunu söyledi ve "KKTC'yi tanıyacaklara meydan okursanız, nasıl tanırlar sizi?" ifadesini kullandı.

Talat, müzakerelerde ana konularda anlaşma olan ve olmayan konuların olduğunu, nihai anlaşmalar için bazı al-verlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mutlaka bir B planlarının olduğunu söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, planı anlatma yerininse toplantı salonu olmadığını söyledi.