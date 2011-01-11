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Spor

B GRUBU'NDA TRABZONSPOR LİDER   ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 20:55

-B GRUBU'NDA TRABZONSPOR LİDER   ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün 1 maç yapıldı. B Grubu'ndaki 2. maçında Trabzonspor, Konya Torku Şekerspor'u 3-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Grupta yarın Manisaspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Bugün oynanan karşılaşmanın ardından grupta oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                     O  G  B  M  A  Y  AV  P ---------------------------------------------------- 1.TRABZONSPOR A.Ş.           2  1  1  0  5  3   2  4 2.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR    2  1  1  0  3  2   1  4  3.BEŞİKTAŞ A.Ş.              2  1  0  1  3  3   0  3 4.KONYA TORKU ŞEKERSPOR      3  1  0  2  5  7  -2  3 5.MANİSASPOR                 1  0  0  1  1  2  -1  0

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