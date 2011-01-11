-B GRUBU'NDA TRABZONSPOR LİDER ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün 1 maç yapıldı. B Grubu'ndaki 2. maçında Trabzonspor, Konya Torku Şekerspor'u 3-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Grupta yarın Manisaspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Bugün oynanan karşılaşmanın ardından grupta oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------- 1.TRABZONSPOR A.Ş. 2 1 1 0 5 3 2 4 2.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 0 1 3 3 0 3 4.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 3 1 0 2 5 7 -2 3 5.MANİSASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0