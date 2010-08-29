-B GRUBU'NDA İLK GÜN MAÇLARINI ABD LİDER OLARAK TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı. Şampiyonanın ilk gününde oynanan karşılaşmalar sonrasında B Grubu'nun ilk gününü ABD lider olarak tamamladı. Günün ikinci maçında Hırvatistan'ı 28 sayı farkla 105-78 yenen ABD liderliğe otururken, Slovenya, Tunus'u 80-56 ve Brezilya da İran'ı 81-65 mağlup etti. B Grubu'nda yarın saat 16.30'da Slovenya-ABD, 19.00'da Hırvatistan-İran ve 21.30'da ise Brezilya-Tunus maçları yapılacak. B Grubu'nda yapılan 3 maç sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: TAKIM O G M A Y P ----------------------------------- ABD 1 1 - 106 78 2 Slovenya 1 1 - 80 56 2 Brezilya 1 1 - 81 65 2 İran 1 - 1 65 81 1 Tunus 1 - 1 56 80 1 Hırvatistan 1 - 1 78 106 1