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Spor

B GRUBU'NDA İLK GÜN MAÇLARINI ABD LİDER OLARAK TAMAMLADI İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2010 02:37

-B GRUBU'NDA İLK GÜN MAÇLARINI ABD LİDER OLARAK TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı. Şampiyonanın ilk gününde oynanan karşılaşmalar sonrasında B Grubu'nun ilk gününü ABD lider olarak tamamladı. Günün ikinci maçında Hırvatistan'ı 28 sayı farkla 105-78 yenen ABD liderliğe otururken, Slovenya, Tunus'u 80-56 ve Brezilya da İran'ı 81-65 mağlup etti. B Grubu'nda yarın saat 16.30'da Slovenya-ABD, 19.00'da Hırvatistan-İran ve 21.30'da ise Brezilya-Tunus maçları yapılacak. B Grubu'nda yapılan 3 maç sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: TAKIM        O  G  M    A    Y   P ----------------------------------- ABD          1  1  -   106   78  2 Slovenya     1  1  -    80   56  2 Brezilya     1  1  -    81   65  2 İran         1  -  1    65   81  1 Tunus        1  -  1    56   80  1 Hırvatistan  1  -  1    78  106  1 

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