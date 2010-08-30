-(B) GRUBU'NDA ABD LİDER İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda ikinci maçlar oynanırken, ABD ikinci maçlar sonunda liderliğe yükseldi. Şampiyonaya Hırvatistan galibiyetiyle başlayan ABD, ikinci günde ise aynı ekolden gelen ve ilk günün lideri olan Slovenya'yı 99-77 mağlup etti. Günün son maçında Tunus'u 80-65 mağlup eden Brezilya ikinciliğe yükselirken, ilk günün lideri Slovenya ise üçüncülüğe geriledi. B grubu'nun diğer maçında Hırvatistan ise İran'ı 75-54 yenerek dördüncü sıraya yerleşti. Şampiyonada yarın saat 16.30 Slovenya-Hırvatistan, 19.00'da Tunus-İran ve 21.30'da ABD-Brezilya maçları yapılacak. Bu arada B Grubu'nda bugün yapılan 3 maç sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım O G M A Y P -------------------------------------------------------------------------- ABD 2 2 - 205 155 4 Brezilya 2 2 - 161 130 4 Slovenya 2 1 1 157 155 3 Hırvatistan 2 1 1 153 160 3 İran 2 - 2 119 156 2 Tunus 2 - 2 121 160 2