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Spor

(B) GRUBU'NDA ABD LİDER  İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2010 02:39

-(B) GRUBU'NDA ABD LİDER  İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda ikinci maçlar oynanırken, ABD ikinci maçlar sonunda liderliğe yükseldi.   Şampiyonaya Hırvatistan galibiyetiyle başlayan ABD, ikinci günde ise aynı ekolden gelen ve ilk günün lideri olan Slovenya'yı 99-77 mağlup etti. Günün son maçında Tunus'u 80-65 mağlup eden Brezilya ikinciliğe yükselirken, ilk günün lideri Slovenya ise üçüncülüğe geriledi.  B grubu'nun diğer maçında Hırvatistan ise İran'ı 75-54 yenerek dördüncü sıraya yerleşti. Şampiyonada yarın saat 16.30 Slovenya-Hırvatistan, 19.00'da Tunus-İran ve 21.30'da ABD-Brezilya maçları yapılacak. Bu arada B Grubu'nda bugün yapılan 3 maç sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım                   O          G       M        A          Y       P -------------------------------------------------------------------------- ABD                     2          2       -       205         155     4 Brezilya                2          2       -       161         130     4 Slovenya                2          1       1       157         155     3 Hırvatistan             2          1       1       153         160     3 İran                    2          -       2       119         156     2 Tunus                   2          -       2       121         160     2

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