B Gençler Şampiyonası... Almanya: 3 - Türkiye: 1

Almanya'da bugün başlayan 27. Avrupa 17 Yaş Altı (B) Gençler Futbol Şampiyonası finallerinde (B) Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında evsahibi Almanya'ya 3-1 yenildi.



49. dakikada Yabo'nun ortasında Thy'nin vurduğu sert şutta, top az farkla auta gitti.



50. dakikada milli takımın savunmadaki hatasını iyi değerlendiren Buchtmann, Almanya'yı 2-1 öne geçirdi.



66. dakikada Almanya'nın Buchtmann ile kullandığı köşe atışında Mustafi, güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.



Karşılaşma, Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmayı, Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Hami Mandıralı ve Futbol Federasyonu Almanya Sorumlusu Erdal Keser de izlediler.



Gruptaki diğer maçta ise İngiltere ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.



Milli takım, şampiyonadaki 2. maçını 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'de Hollanda ile yapacak.





Stat: Steigerwald



Hakemler: Milorid Maziç xxx (Sırbistan), Krystof Mencl xxx (Çek Cumhuriyeti), Gareth Eakin xxx (Kuzey İrlanda)



Almanya: Stegen xxx, Basala-Mazana xxx, Plattenhardt xxx, Labus xxx, Mustafi xxx, Buchtmann xxx (Dk. 78 Malli x), Yabo xxx, Götze xxx, Zimmermann xxx, Trinks xxx (Dk. 47 Thy xx), Scheidhauer xxx (Dk. 64 Opper xx)



Türkiye: Deniz Mehmet xx, Nurettin xx, Oğulcan xx, Furkan xx, Orhan xx (Dk. 52 Muhammed x), Berkin xxx (Dk. 68 Ömer Ali x), Deniz Herber xx, Gökhan xxx, Hasan Ahmet xxx (Dk. 77 Volkan x), Barış xx, Kamil Ahmet xx



Goller: Dk. 9 Hasan Ahmet (Türkiye), Dk. 10 Götze, Dk. 50 Buchtmann, Dk. 66 Mustafi (Almanya)



Sarı kartlar: Dk. 51 Buchtmann (Almanya), Dk. 81 Muhammed (Türkiye)



Kırmızı Kart: Dk. 70 Gökhan (Türkiye)



