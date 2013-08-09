Azrail Türkiye'nin neresinde?

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yeni demokratikleşme paketinde gözler orijinal yer adlarında. Kimi tarihçilere göre 1921'den itibaren köy, mahalle, yaylak, kışlak, oba ve mezra isimleri değiştirildi. Trabzon'dan, Mardin'e, Bursa'dan Tunceli'ye kadar uygulamadan nasibini almayan yer yok. Mardin'in Eleşkirt İlçesine bağlı değişiklik sonrası 'Güvendik' olan köyün orijinal adı Azrail. Malatya' daki 'Sögütlü' Köyünün ilk adı 'Budalauşağı', Kırklareli'nde ise 'Ayastafanos' Köyü dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram sonrasında masaya yatırılacağını söylediği yeni demokratikleşme paketinde orijinal adları değiştirilen köy, mezra, oba, yaylak, kışlak gibi yerlerle ilgili düzenleme merak ediliyor.

Ankara'dan Tunceli'ye kadar

Türkiye’de, İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 1928- 1968 arasında yaklaşık 12 bin yerin adı değiştirildi. 85 yıl içerisinde Ankara'dan, Hakkari'ye, Trabzon'dan Mardin'e, Tunceli'ye kadar bu uygulamadan nasibini almış.

Azrail, Paris, Ayastafanos, Kürdkendi

Mardin'in Eleşkirt İlçesine bağlı değişiklik sonrası 'Güvendik' olan köyün orijinal adı 'Azrail'. Malatya' daki 'Sögütlü' Köyünün ilk adı 'Budalauşağı', Kırklareli'nde ise 'Ayastafanos' Köyü dikkat çekiyor.

Erzincan'da 'Kürdkendi' Köyünün adı 'Pınarönü' diye değiştirilmiş. Ankara, Elazığ, Kütahya, Niğde, Zonguldak gibi pek çok kentte ' Şıhlar' adlı köyler 'Şeyhler' olmuş. Sivas'ta, 'Kürtosman' köyü, 'Sütlüce' diye değiştirilmiş. Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı orijinal adı 'Paris' olan köye 'Üzümlük' adı verilmiş.

Köy, yaylak, kışlak, oba, ve mezra isimlerinde en çok 'kilise' adları değiştirilmiş. sadece 'Kilise' olan köyler ile 'Kızıl Kilise ', 'Orta Kilise'. Orijinal adları değiştirilen yerlerle igili bazı örnekler şöyle:

Eski adı/ Yeni adı/ Bucağı/ İlçesi/ İli

Türkbakacak Eskibakacak Bakacak Biga Çanakkale

Şıhlar Şeyhler Akyurt Çubuk Ankara

Şıhlar Şeyhler Merkez Emet Kütahya

Şıhlar Şeyhler Acıpınar Aksaray Niğde

Şıhlar Şeyhler Çakıralan Havza Samsun

Şıhlar Şeyhler Merkez Kıırucaşile Zonguldak

Paris Üzümlük Merkez Eruh Siirt

Parisor Beşkaya Merkez Olur Erzurum

Ortakilise Çakıldere Çayır başı Göle Kars

Ortakilise Ortaklar Merkez Susuz Kars

Norşin Heybeli Göldüzü Adilcevaz Bitlis

Norşin Balcılar Merkez Çüngüş Diyarbakır

Norşin Sungu Merkez Merkez Muş

Norşin Kumluca Timar Merkez Van

Kürtbaloğlu Baloğlu Çatal çam Refahiye Erzincan

Kürteymir Değirmenboğazı Celalli Hafik Sivas

Kürthartos Yukarı Sızma Mercimekkale Merkez Muş

Kürti Yoiarası Merkez Silvan Diyarbakır

Kürtiyan Beşgöze Merkez Gerger Adıyaman

Kürtkalmaz Sarıtaş Söylemez Karayazı Erzurum

Kürtkendi Pınarönü Merkez Merkez Erzincan

Kürtkılavuz Yolören Merkez Zara Sivas

Kürtkozlu Alınteri Merkez Hınıs Erzurum

Kürtlarlı Çobandurağı Gedikbaşı Divriği Sivas

Kürtler Ardıçlar Merkez Merkez Amasya

Kürtler Çayırözü Sarıbuğday Merzifon Amasya

Kürtler Pelitpınarı Merkez Silifke İçel

Kürtler Çamyurdu Köprübaşı Gördes Manisa

Kürtler Gökgedik Merkez Andırın Maraş

Kürtler Yazıbaşı Merkez Merkez Sivas

Kürtleravşan Afşar Merkez Merkez Maraş

Kürtlerkayı Karaçavuş Merkez Merkez Amasya

Kürtosman Sütlüce Doğanpınar Oğuzeli Gaziantep

Kürtosman Oğlaklı Sincan Divriği Sivas

Kürtşeyh Çiçektepe Sincan Yenimahalle Ankara

Kilisan Sütbulak Merkez Samsat Adıyaman

Kilise Onatlı Merkez Yeşilyurt Malatya

Kilise Durgunsu Merkez Gemerek Sivas

Kilise Yenidoğdu Çağlarca Hozat Tunceli

Kilise D ol uç ikin Kırkgeçit Gürpınar Van

Kilisecik Pınarbaşı Suvarlı Besni Adıyaman

Kilisecik Yaylayolu Çiftlik Aşkale Erzurum

Kilisecik Tanır Merkez Nizip Gaziantep

Kilisecik Ekinbaşı Merkez Divriği Sivas

Kilisedoğancılar Yenidoğancılar Merkez Ereğli Zonguldak

Kiliseköy Gökçeyayla İncehisar Merkez Afyon

Kiliseköy Bayıraltı Merkez Hafik Sivas

Kiliseköy Sütlüce Merkez Ereğli Zonguldak

Kiliselice Taşlıca Güzelsu Akseki Antalya

Kilisemezrası Bahçeliyurt Alacahan Kangal Sivas

Kızılkilise Alataş Merkez Anamur İçel

Kızılkilise Günorta Merkez Göle Kars

Kızılkilise Erdağı Merkez Susuz Kars

Kızılkilise Alaçay Merkez Devrekani Kastamonu ı

Kızılkilise Konusever Yaylak Bozova Urfa

Kızılkilise Sabanbüken Merkez Erciş Van !

Kızılkilise Ergücü Deliçay Erciş Van

Kızılkilise Yakıncak Merkez Muradiye Van

Kızılkotik Turnalı Merkez Şenkaya Erzurum

Büyük Koçuktur Büyük Dere Pazaryolu İspir Erzurum

Büyük Kömüşlük Çaylı Merkez Zara Sivas

Büyük Köpeki Yeşilyurt Merkez Mucur Kırşehir

Büyük Köşünker Başpınar Merkez Merkez Erzincan

Büyük Manika Büyük Yoncalı Merkez Saray Tekirdağ

Büyük Mesoşor Sarmaşık Hayrat Of Trabzon

Büyük Meşkok Büyük Ayrık Merkez Kızıltepe Mardin

Büyük Müdeyyip Büyük Sergen Merkez Suruçç Urfa

Budalauşağı Söğütlü Tepehan Pütürge Malatya

Budalauşağı Işıklı Merkez Yeşilyurt Malatya

Azrail Güvendik Merkez Eleşkirt Ağrı

Azo Erence Aktuzla Malazgirt Muş