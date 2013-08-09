Azrail Türkiye'nin neresinde?

Hülya Karabağlı/ Ankara
Yeni demokratikleşme paketinde gözler orijinal yer adlarında. Kimi tarihçilere göre 1921'den itibaren köy, mahalle, yaylak, kışlak, oba ve mezra isimleri değiştirildi. Trabzon'dan, Mardin'e, Bursa'dan Tunceli'ye kadar uygulamadan nasibini almayan yer yok. Mardin'in Eleşkirt İlçesine bağlı değişiklik sonrası 'Güvendik' olan köyün orijinal adı Azrail. Malatya' daki 'Sögütlü' Köyünün ilk adı 'Budalauşağı', Kırklareli'nde ise 'Ayastafanos' Köyü dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram sonrasında masaya yatırılacağını söylediği yeni demokratikleşme paketinde orijinal adları değiştirilen köy, mezra, oba, yaylak, kışlak gibi yerlerle ilgili düzenleme merak ediliyor.
Ankara'dan Tunceli'ye kadar
Türkiye’de, İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 1928- 1968 arasında yaklaşık 12 bin yerin adı değiştirildi. 85 yıl içerisinde Ankara'dan, Hakkari'ye, Trabzon'dan Mardin'e, Tunceli'ye kadar bu uygulamadan nasibini almış.
Azrail, Paris, Ayastafanos, Kürdkendi
Mardin'in Eleşkirt İlçesine bağlı değişiklik sonrası 'Güvendik' olan köyün orijinal adı 'Azrail'. Malatya' daki 'Sögütlü' Köyünün ilk adı 'Budalauşağı', Kırklareli'nde ise 'Ayastafanos' Köyü dikkat çekiyor.
Erzincan'da 'Kürdkendi' Köyünün adı 'Pınarönü' diye değiştirilmiş. Ankara, Elazığ, Kütahya, Niğde, Zonguldak gibi pek çok kentte ' Şıhlar' adlı köyler 'Şeyhler' olmuş. Sivas'ta, 'Kürtosman' köyü, 'Sütlüce' diye değiştirilmiş. Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı orijinal adı 'Paris' olan köye 'Üzümlük' adı verilmiş.
Köy, yaylak, kışlak, oba, ve mezra isimlerinde en çok 'kilise' adları değiştirilmiş. sadece 'Kilise' olan köyler ile 'Kızıl Kilise ', 'Orta Kilise'. Orijinal adları değiştirilen yerlerle igili bazı örnekler şöyle:
Eski adı/ Yeni adı/ Bucağı/ İlçesi/ İli
Türkbakacak Eskibakacak Bakacak Biga Çanakkale
Şıhlar Şeyhler Akyurt Çubuk Ankara
Şıhlar Şeyhler Merkez Emet Kütahya
Şıhlar Şeyhler Acıpınar Aksaray Niğde
Şıhlar Şeyhler Çakıralan Havza Samsun
Şıhlar Şeyhler Merkez Kıırucaşile Zonguldak
Paris Üzümlük Merkez Eruh Siirt
Parisor Beşkaya Merkez Olur Erzurum
Ortakilise Çakıldere Çayır başı Göle Kars
Ortakilise Ortaklar Merkez Susuz Kars
Norşin Heybeli Göldüzü Adilcevaz Bitlis
Norşin Balcılar Merkez Çüngüş Diyarbakır
Norşin Sungu Merkez Merkez Muş
Norşin Kumluca Timar Merkez Van
Kürtbaloğlu Baloğlu Çatal çam Refahiye Erzincan
Kürteymir Değirmenboğazı Celalli Hafik Sivas
Kürthartos Yukarı Sızma Mercimekkale Merkez Muş
Kürti Yoiarası Merkez Silvan Diyarbakır
Kürtiyan Beşgöze Merkez Gerger Adıyaman
Kürtkalmaz Sarıtaş Söylemez Karayazı Erzurum
Kürtkendi Pınarönü Merkez Merkez Erzincan
Kürtkılavuz Yolören Merkez Zara Sivas
Kürtkozlu Alınteri Merkez Hınıs Erzurum
Kürtlarlı Çobandurağı Gedikbaşı Divriği Sivas
Kürtler Ardıçlar Merkez Merkez Amasya
Kürtler Çayırözü Sarıbuğday Merzifon Amasya
Kürtler Pelitpınarı Merkez Silifke İçel
Kürtler Çamyurdu Köprübaşı Gördes Manisa
Kürtler Gökgedik Merkez Andırın Maraş
Kürtler Yazıbaşı Merkez Merkez Sivas
Kürtleravşan Afşar Merkez Merkez Maraş
Kürtlerkayı Karaçavuş Merkez Merkez Amasya
Kürtosman Sütlüce Doğanpınar Oğuzeli Gaziantep
Kürtosman Oğlaklı Sincan Divriği Sivas
Kürtşeyh Çiçektepe Sincan Yenimahalle Ankara
Kilisan Sütbulak Merkez Samsat Adıyaman
Kilise Onatlı Merkez Yeşilyurt Malatya
Kilise Durgunsu Merkez Gemerek Sivas
Kilise Yenidoğdu Çağlarca Hozat Tunceli
Kilise D ol uç ikin Kırkgeçit Gürpınar Van
Kilisecik Pınarbaşı Suvarlı Besni Adıyaman
Kilisecik Yaylayolu Çiftlik Aşkale Erzurum
Kilisecik Tanır Merkez Nizip Gaziantep
Kilisecik Ekinbaşı Merkez Divriği Sivas
Kilisedoğancılar Yenidoğancılar Merkez Ereğli Zonguldak
Kiliseköy Gökçeyayla İncehisar Merkez Afyon
Kiliseköy Bayıraltı Merkez Hafik Sivas
Kiliseköy Sütlüce Merkez Ereğli Zonguldak
Kiliselice Taşlıca Güzelsu Akseki Antalya
Kilisemezrası Bahçeliyurt Alacahan Kangal Sivas
Kızılkilise Alataş Merkez Anamur İçel
Kızılkilise Günorta Merkez Göle Kars
Kızılkilise Erdağı Merkez Susuz Kars
Kızılkilise Alaçay Merkez Devrekani Kastamonu ı
Kızılkilise Konusever Yaylak Bozova Urfa
Kızılkilise Sabanbüken Merkez Erciş Van !
Kızılkilise Ergücü Deliçay Erciş Van
Kızılkilise Yakıncak Merkez Muradiye Van
Kızılkotik Turnalı Merkez Şenkaya Erzurum
Büyük Koçuktur Büyük Dere Pazaryolu İspir Erzurum
Büyük Kömüşlük Çaylı Merkez Zara Sivas
Büyük Köpeki Yeşilyurt Merkez Mucur Kırşehir
Büyük Köşünker Başpınar Merkez Merkez Erzincan
Büyük Manika Büyük Yoncalı Merkez Saray Tekirdağ
Büyük Mesoşor Sarmaşık Hayrat Of Trabzon
Büyük Meşkok Büyük Ayrık Merkez Kızıltepe Mardin
Büyük Müdeyyip Büyük Sergen Merkez Suruçç Urfa
Budalauşağı Söğütlü Tepehan Pütürge Malatya
Budalauşağı Işıklı Merkez Yeşilyurt Malatya
Azrail Güvendik Merkez Eleşkirt Ağrı
Azo Erence Aktuzla Malazgirt Muş