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Azrail kılığına giren dolandırıcı, 'günahın çok, kefaretini öde' dediği kadının binlerce lirasını çaldı!

Vurgun, mağdur kadının olayı eşine anlatmasıyla ortaya çıktı

23 Nisan 2015 12:51

Kocaeli'nde veterinerin kapısını çalan dolandırıcı, “Azrail'im” dedi. Ortağı da bu oyuna dahil oldu. Ölüm korkusuna kapılan kadın, tüm parasıyla ziynet eşyalarını onlara vererek günahlarından kurtuldu!

Çoğu mağdurun utanıp şikayet etmediği Azrail yöntemiyle dolandırıcılığın son kurbanı, Gebze'de yaşayan veteriner hekim S.H. (49) oldu. Evde yalnız olan kadının zilini çalan siyah giyimli dolandırıcı kendisini Azrail olarak tanıtarak, "Günahın çok, kefaretini öde. Ondan sonra canını alacağım. Az sonra binaya biri girecek. Parayı ona ver” dedi.

Millet gazetesinden Cem Kartal’ın haberine göre, o anda, dolandırıcının ortağı binaya girdi. İkili oyundan habersiz kadın, "Bu adam Azrail olduğunu söylüyor" diyerek yardım istedi.

 

Sadece kendisi görüyor sandı

 

Ortak, "Hangi adam? Burada bir tek sen ve ben varız" yanıtını verdi. Azrail’in kendine göründüğüne ikna olan kadın, evdeki 5 bin liralık nakit ve altını dolandırıcılara teslim etti. Akşam eşine anlattı. Vurgun ortaya çıktı.

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